Экс-игрок сборной РФ Деменко рассказал, стоит ли Сафонову покинуть «ПСЖ»

Известный российский вратарь Матвей Сафонов должен побороться за место в основном составе парижского «ПСЖ». Такое мнение в комментарии для «Газеты.Ru» высказал бывший футболист Максим Деменко.
Он считает, что Сафонову стоит рассмотреть предложение из другой европейской команды только в том случае, если он будет гарантированно играть первым номером. Деменко подчеркнул, что такие условия обычно обсуждаются в ходе переговоров.
«Думаю, Сафонов надо все-таки еще побороться за место в составе “ПСЖ”. А если придет действительно интересное предложение европейское, то тогда можно уже попробовать. Но только первым номером», — сказал собеседник.
Французское издание Foot Mercato, в свою очередь, отметило прогресс Сафонова и усилившуюся конкуренцию с основным вратарем клуба Люком Шевалье, передает championat.com. В статье издания говорится, что игра против «Ньюкасла» подтвердила шаткость позиции французского вратаря в иерархии клуба.
В нынешнем сезоне Сафонов провел пять матчей за «ПСЖ», пропустил четыре гола и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Он получил игровую практику после травмы Люка Шевалье, но затем и сам выбыл из-за перелома руки. Свое возвращение после восстановления российский голкипер отметил выходом в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов и россиянин Александр Головин, выступающий в составе «Монако», сыграют друг против друга в стыках Лиги чемпионов.