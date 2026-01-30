Экс-игрок сборной РФ Деменко рассказал, стоит ли Сафонову покинуть «ПСЖ»

В нынешнем сезоне Сафонов провел пять матчей за «ПСЖ», пропустил четыре гола и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Он получил игровую практику после травмы Люка Шевалье, но затем и сам выбыл из-за перелома руки. Свое возвращение после восстановления российский голкипер отметил выходом в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла».