Фильм «Август» получил «Золотого орла» как лучший игровой фильм

Фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм». Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в ТАСС.
— Во-первых, спасибо академии. Вам, как всегда, не изменил вкус. Кроме того, академия продемонстрировала единство с народом, потому что, по опросам ВЦИОМ, «Август» — фильм года", — сказал один из продюсеров кинокартины и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Кроме того, фильм удостоен награды за лучшие визуальные эффекты, монтаж, музыку и операторскую работу. Исполнители главных мужских ролей — актеры Павел Табаков, Никита Кологривый и Сергей Безруков, также получили награды, передает агентство.
Также премию «Золотой орел» получил режиссер Феликс Умаров. Он был награжден за лучшую режиссерскую работу за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Награду ему вручил режиссер Алексей Герман-младший.
В 2024 году лучшей игровой картиной по версии этой кинопремии стал фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего. Режиссер получил награду из рук Сергея Безрукова.