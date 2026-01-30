Зоозащитники потребовали срока для дочери участницы «Битвы экстрасенсов»

О произошедшем стало известно 25 января. Во время занятия Рамзан сбросил Плетневу, когда она пыталась сесть в седло. По словам очевидцев, после этого она вместе с Якубович отвели коня в закрытый манеж, связали его ноги и начали избивать. Животное сильно дергалось, что привело к травмам, в том числе перелому черепа и повреждению глаза.