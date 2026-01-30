Ричмонд
Зоозащитники потребовали срока для дочери участницы «Битвы экстрасенсов»

После избиения коня Рамзана дочерью участницы шоу «Битва экстрасенсов» Ольги Якубович Екатериной зоозащитники потребовали привлечь ее к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил «МК».

В конном клубе, где произошел инцидент, приняли решение закрыть доступ только для тренера Екатерины Якубович, в то время как наездница Елизавета Плетнева продолжила работать с лошадьми и клиентами. В свою очередь Федерация конного спорта России сразу отреагировала на жалобы россиян и начала проводить проверку по факту случившегося.

— Поражает цинизм: люди, которые публично говорят о «высоких энергиях» и «связи с тонким миром», на деле демонстрируют абсолютное отсутствие эмпатии и профессиональную непригодность. Если наездник падает — это ошибка наездника, а не вина коня. Использовать беспомощность связанного животного для мести — это дно человеческой морали, — высказалась зоозащитник Анна Кольцова в беседе с порталом.

О произошедшем стало известно 25 января. Во время занятия Рамзан сбросил Плетневу, когда она пыталась сесть в седло. По словам очевидцев, после этого она вместе с Якубович отвели коня в закрытый манеж, связали его ноги и начали избивать. Животное сильно дергалось, что привело к травмам, в том числе перелому черепа и повреждению глаза.