Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии режиссера и сценариста Александра Сокурова, председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого.
«Исключить из состава Добродеева О. Б., Илона Э. Р., Малышева А. В., Мокрицкую Н. В., Слащеву Ю. Ю., Сокурова А. Н., Тодоровского В. П., Толстого В. И. и Федоровича В. В.», — говорится в тексте распоряжения, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.
При этом в состав совета вошли продюсер Александр Акопов, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, глава «Окко» Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.