Терапевт рассказала, как сохранить здоровье сердца зимой

— Чаще всего проблемы с сердцем зимой начинаются из-за метаболических изменений, а праздничная еда может усугубить существующие нарушения. Вторая зона риска — это снижение физической активности. Зимой мы меньше гуляем, сердечно-сосудистая система постепенно отвыкает от нагрузок. Поэтому резкое возвращение к физическому напряжению может переноситься хуже, — пояснила доктор.