Терапевт рассказала, как сохранить здоровье сердца зимой

В зимний период важно обратить внимание на профилактику болезней сердца, так как в холода люди часто снижают уровень физической активности. Об этом «Газете.Ru» сообщила терапевт Варвара Мареева.
— Чаще всего проблемы с сердцем зимой начинаются из-за метаболических изменений, а праздничная еда может усугубить существующие нарушения. Вторая зона риска — это снижение физической активности. Зимой мы меньше гуляем, сердечно-сосудистая система постепенно отвыкает от нагрузок. Поэтому резкое возвращение к физическому напряжению может переноситься хуже, — пояснила доктор.
Терапевт добавила, что отсутствие витаминов, например, витамина Д также напрямую отражается на состоянии сосудов. Поэтому она рекомендовала есть больше овощей и фруктов и почаще бывать на свежем воздухе.
RT ранее рассказал, что здоровым уровнем активности считается не менее 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. К умеренной нагрузке относят ходьбу, катание на велосипеде и плавание. К интенсивной — бег, занятия в тренажёрном зале.