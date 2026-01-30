Британец умер в аэропорту на Мальдивах через два дня после гибели жены

Британец скончался в больнице на Мальдивах от сердечного приступа, вызванного острой алкогольной интоксикацией, через два дня после гибели своей жены во время подводного погружения, сообщает Daily Mail.
По данным издания, 71-летний Малкольм Ричмонд ожидал вылета домой в аэропорту столицы Мале, когда его состояние резко ухудшилось. Мужчину госпитализировали 21 декабря, а 24 декабря, в канун Рождества, он умер. В качестве причин смерти названы острая алкогольная интоксикация, полиорганная недостаточность и остановка сердца.
Дознание также рассмотрело обстоятельства гибели его жены, 70-летней Элейн Ричмонд. Как пишет Daily Mail, она погибла 19 декабря у острова Эллайдху во время погружения с аквалангом. После ухудшения погодных условий женщину унесло сильным течением. Её муж поднял тревогу и обратился за помощью, после чего была начата поисковая операция. Позднее тело женщины обнаружили в воде.
Причиной смерти Элейн Ричмонд в больнице на Мальдивах указаны утопление и асфиксия. Издание отмечает, что супруги были опытными дайверами и неоднократно посещали Мальдивы.
Сообщается, что слушания по делу прошли в коронерском суде Честерфилда. Тела супругов были репатриированы в Великобританию, после чего о смертях уведомили коронера. Полное расследование будет продолжено после получения дополнительных сведений от властей Мальдив, пишет Daily Mail.