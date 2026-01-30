Британец умер в аэропорту на Мальдивах через два дня после гибели жены

Дознание также рассмотрело обстоятельства гибели его жены, 70-летней Элейн Ричмонд. Как пишет Daily Mail, она погибла 19 декабря у острова Эллайдху во время погружения с аквалангом. После ухудшения погодных условий женщину унесло сильным течением. Её муж поднял тревогу и обратился за помощью, после чего была начата поисковая операция. Позднее тело женщины обнаружили в воде.