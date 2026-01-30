Ричмонд
В Черногории чиновница подала в отставку из-за откровенного видео

В Черногории чиновницу уличили в романе с женатым советником президента.

Источник: Аргументы и факты

В Черногории чиновница Мирьяна Пайкович подала в отставку из-за слитого в Сеть откровенного видео с ее участием. Об этом пишет Serbian Times.

Чиновницу уличили в романе с бывшим советником президента Деяном Вукшичем. Вукшич женат. После появления видео в интернете он покинул свой пост.

Известно, что до скандала Пайкович трижды жаловалась в полицию на Вукшича. Она обвинила его в публикации интимного видео. В качестве доказательства чиновница предоставила аудиозапись с угрозами Вукшича.

Мужчина опроверг обвинения в свой адрес. Он утверждает, что в октябре 2024 года Пайкович забрала его телефон. Она шантажировала его, требуя повышения по службе.

Ранее сообщалось, что компания Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за служебного романа.