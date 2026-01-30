«Мойте уши перед едой»: врач назвала самые грязные части тела

О том, что перед едой обязательно следует помыть руки — знает каждый детсадовец. Но, как оказалось, чаще всего грязь на теле человека скапливается не на ладошках, а… в пупке и ушах. Об этом рассказала изданию «РИАМО» врач-дерматолог Александра Филева.