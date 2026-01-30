«Мойте уши перед едой»: врач назвала самые грязные части тела

О том, что перед едой обязательно следует помыть руки — знает каждый детсадовец. Но, как оказалось, чаще всего грязь на теле человека скапливается не на ладошках, а… в пупке и ушах. Об этом рассказала изданию «РИАМО» врач-дерматолог Александра Филева.
— Чаще всего люди уделяют меньше внимания пупку, кожным складкам, за коленями, а также области за ушами и шее под волосами. Именно в таких местах создаются идеальные условия для размножения бактерий и грибков, — отметила медик.
Доктор подчеркнула, что без полноценной гигиены могут развиваться инфекции и воспаления. А у людей с избыточным весом или сахарным диабетом риск таких осложнений возрастает.
Телеканал «Царьград» предупредил о потенциальных рисках, связанных с использованием некоторых средств личной гигиены. Оказывается, привычные человеку продукты могут содержать химические вещества, способные вызвать различные проблемы со здоровьем.
Life.ru отметил, что пренебрежение гигиеной кожи в подмышечных впадинах чревато серьезными дерматологическими заболеваниями, а не только появлением неприятного запаха. Постоянная влажность и трение в этой области приводят к опрелостям, покраснению, зуду и болезненным трещинам.