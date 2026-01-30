Власти Кубы объявили о международной ЧС из-за действий США

Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий США. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в социальной сети X.
Он отметил, что население Кубы при поддержке международного сообщества пришло к выводу, что текущие отношения с американским правительством представляют «необычную и чрезвычайную угрозу». По словам Родригеса, в связи с этим Куба официально заявляет о введении международной чрезвычайной ситуации.
Глава МИД также сообщил, что Гавана выступила с резким осуждением новых шагов Вашингтона, направленных на блокирование поставок топлива на остров. По его словам, американская сторона использует методы шантажа и принуждения, пытаясь склонить другие страны к поддержке блокады.
В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности, якобы исходящей от Кубы. По словам главы Белого дома, политика и действия кубинского правительства напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике США.