Власти Кубы объявили о международной ЧС из-за действий США

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности, якобы исходящей от Кубы. По словам главы Белого дома, политика и действия кубинского правительства напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике США.