Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Кубы объявили о международной ЧС из-за действий США

Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий США. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в социальной сети X.

Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий США. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в социальной сети X.

Он отметил, что население Кубы при поддержке международного сообщества пришло к выводу, что текущие отношения с американским правительством представляют «необычную и чрезвычайную угрозу». По словам Родригеса, в связи с этим Куба официально заявляет о введении международной чрезвычайной ситуации.

Глава МИД также сообщил, что Гавана выступила с резким осуждением новых шагов Вашингтона, направленных на блокирование поставок топлива на остров. По его словам, американская сторона использует методы шантажа и принуждения, пытаясь склонить другие страны к поддержке блокады.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности, якобы исходящей от Кубы. По словам главы Белого дома, политика и действия кубинского правительства напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше