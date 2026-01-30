Психолог прокомментировала расставание Григория Лепса с молодой возлюбленной

Расставание певца Григория Лепса с 19-летней возлюбленной Авророй Киба объясняется тем, что у пары не сложились партнерские отношения. Таким мнением в беседе с изданием «РИАМО» поделилась психолог Алена Иванова.
— Мы наблюдаем классический сценарий, где отношения изначально строятся не на партнерстве равных, а на взаимной проекции. Зрелый мужчина ищет в молодой партнерше символ энергии, новизны. Молодая женщина может идеализировать статус, опыт и защищенность, — объяснила специалист.
Психолог отметила, что в таких парах то, что вначале казалось преимуществом, затем становится источником конфликта. И расставание — закономерный итог отношений.
Ранее «Москва 24» сообщила, что еще месяц назад Аврора Киба утверждала: они с Лепсом готовятся к масштабной свадьбе, где будет много звездных гостей. Однако недавно в соцсетях девушка призналась, что рассталась со знаменитым певцом.
По версии Life.ru, роман молодой Авроры Кибы с пожилым Григорием Лепсом мог быть пиар-проектом. С начала 2024-го девушка пыталась прославиться, записав песню. Но в итоге о ней заговорили только когда Григорий Лепс представил ее своей невестой.