Психолог прокомментировала расставание Григория Лепса с молодой возлюбленной

Ранее «Москва 24» сообщила, что еще месяц назад Аврора Киба утверждала: они с Лепсом готовятся к масштабной свадьбе, где будет много звездных гостей. Однако недавно в соцсетях девушка призналась, что рассталась со знаменитым певцом.