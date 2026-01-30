В документах Эпштейна нашли сведения о возможной половой болезни Гейтса

Недавно опубликованные документы Министерства юстиции США, касающиеся дела Джеффри Эпштейна, содержат информацию, предполагающую, что основатель Microsoft Билл Гейтс мог быть заражен болезнью, передающейся половым путем. Об этом сообщает газета Telegraph.
В материалах содержатся электронные письма, которые Эпштейн отправлял себе в июле 2013 года. В них критикует Билла Гейтса и указывает на возможную инфекцию, которую Гейтс попросил скрыть от его жены Мелинды.
Также Эпштейн утверждал, что Гейтс просил его достать антибиотики, чтобы Гейтс тайно смог дать их Мелинде.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США выпустило новую порцию документов в рамках дела против скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Там было около 3 миллионов страниц.