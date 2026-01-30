Лор раскрыл последствия регулярной боли в горле

Простудные заболевания часто начинаются с воспаления в горле, при этом, длительное воспаление миндалин может серьезно повлиять на состояние других внутренних органов. Об этом предупредил в беседе с «РИАМО» врач-отоларинголог Александр Леткин.
— Хроническое воспаление в миндалинах напрямую влияет на работу сердца, может приводить к развитию миокардита и формированию пороков сердца. Следующим важным органом-мишенью являются почки, а также кожа — с появлением экземы и нейродермита, — заявил медик.
По словам доктора, к основным проявлениям хронического тонзиллита относятся чувство першения и боли в горле, образование пробок в миндалинах и неприятный запах изо рта.
Ранее издание 360.ru призвало не игнорировать ком в горле, поскольку он может свидетельствовать о наличии опасных болезней. Ком в горле возможно говорит о сильном стрессе или заболевании желудочно-кишечного тракта.
В свою очередь Москва 24 отметила, что постоянные боли в горле в условиях ухудшения погоды связаны с воспалением задней стенки глотки, а точнее фарингитом. Иногда он затрагивает гланды, которые впоследствии воспаляются на уровне анатомических образований глотки.