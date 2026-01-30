Израильская модель Таль Беркович погибла в ДТП по дороге на день рождения матери

Таль Беркович родилась 27 августа 1984 года в городе Кирьят-Тивон. Своё образование она получила в хайфской «Высшей школе искусств Реут», после чего несколько лет посвятила танцевальной карьере. Она выступала в составе Израильского балета, а также в труппе «Бат-Дор». С 2006 по 2007 год Беркович участвовала в популярной сатирической программе «Папарацци». После завершения проекта актриса переехала в Лондон для изучения актёрского мастерства, параллельно работая в сфере модельного бизнеса.