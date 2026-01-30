Ричмонд
Израильская модель Таль Беркович погибла в ДТП по дороге на день рождения матери

Известная израильская актриса и модель Таль Беркович трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает The Jerusalem Post, авария произошла в четверг неподалёку от Телалима.

Источник: Life.ru

По информации издания, в момент столкновения Беркович вместе со своим братом направлялась на празднование дня рождения их матери. Легковой автомобиль, в котором они находились, совершил лобовое столкновение с грузовиком. Брат актрисы был доставлен в больницу с серьёзными травмами, его состояние оценивается как крайне критическое. Водитель грузового транспорта отделался лёгкими повреждениями.

Таль Беркович родилась 27 августа 1984 года в городе Кирьят-Тивон. Своё образование она получила в хайфской «Высшей школе искусств Реут», после чего несколько лет посвятила танцевальной карьере. Она выступала в составе Израильского балета, а также в труппе «Бат-Дор». С 2006 по 2007 год Беркович участвовала в популярной сатирической программе «Папарацци». После завершения проекта актриса переехала в Лондон для изучения актёрского мастерства, параллельно работая в сфере модельного бизнеса.

Ранее два человека погибли в результате лобового столкновения на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. Авария произошла между легковыми автомобилями Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato погибли на месте, а восьмилетний мальчик из той же машины с травмами госпитализирован в Лодейнопольскую центральную районную больницу. Водитель Mercedes GLS 450 после осмотра медиками отказался от предложенной помощи в больнице.

