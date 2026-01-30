«Я думал, у нас есть время»: Маколей Калкин трогательно отреагировал на смерть Кэтрин О’Хара

Голливудская звезда Маколей Калкин написал трогательный пост после новостей о смерти американской актрисы и коллеге по фильму «Один дома» Кэтрин О’Хара. Его он выложил на своей странице в Instagram*.
О гибели артистки стало известно в пятницу, 30 января. Причины случившегося пока не оглашаются.
«Я думал, что у нас есть время. Я хотел большего. Я хотел сесть в кресле рядом с тобой. Мне нужно было так многое тебе рассказать. Я люблю тебя», — написал Калкин в публикации.
В конце он добавил, что в будущем обязательно повидается с О’Харой.
Ранее KP.RU информировал, что 15 января не стало единственной дочери выдающегося певца и фронтмена музыкальной группы Queen Фредди Меркьюри — Биби. Долгое время она боролась с редкой формой рака позвоночника «хордомой». Известно, что музыкант обожал свою маленькую дочь, у них была очень крепкая связь.
*Запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.