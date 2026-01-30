Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я думал, у нас есть время»: Маколей Калкин трогательно отреагировал на смерть Кэтрин О’Хара

Калкин написал трогательный пост после смерти актрисы О’Хара и признался в любви.

Источник: Комсомольская правда

Голливудская звезда Маколей Калкин написал трогательный пост после новостей о смерти американской актрисы и коллеге по фильму «Один дома» Кэтрин О’Хара. Его он выложил на своей странице в Instagram*.

О гибели артистки стало известно в пятницу, 30 января. Причины случившегося пока не оглашаются.

«Я думал, что у нас есть время. Я хотел большего. Я хотел сесть в кресле рядом с тобой. Мне нужно было так многое тебе рассказать. Я люблю тебя», — написал Калкин в публикации.

В конце он добавил, что в будущем обязательно повидается с О’Харой.

Ранее KP.RU информировал, что 15 января не стало единственной дочери выдающегося певца и фронтмена музыкальной группы Queen Фредди Меркьюри — Биби. Долгое время она боролась с редкой формой рака позвоночника «хордомой». Известно, что музыкант обожал свою маленькую дочь, у них была очень крепкая связь.

*Запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.