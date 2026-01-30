Билл Гейтс мог заразиться венерическим заболеванием: найдена записка, где он умолял Эпштейна о лекарствах

Основатель Microsoft Билл Гейтс получал письма с обвинениями от скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Новые материалы по делу финансиста были обнародованы Минюстом США.
Как сообщает Telegraph, переданная в 2013 году записка Эпштейна якобы содержала в себе ряд обвинений в адрес основателя Microsoft. Там же говорится о том, что американский предприниматель мог заразиться венерическим заболеванием и якобы умолял Эпштейна передать ему лекарства.
«Вдобавок ко всему, вы умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего ЗППП, вашу просьбу предоставить вам антибиотики», — говорится в тексте одного из писем.
В них также содержалась информация о просьбах к Эпштейну с целью приобрести запрещенные вещества. Они якобы были необходимы для борьбы с последствиями беспорядочных интимных связей Гейтса, а также содействия его близости с замужними женщинами.
Ранее KP.RU сообщал, что Билла и Хиллари Клинтон намерены привлечь к ответственности за неуважение к суду и неявку на допрос по делу Эпштейна.