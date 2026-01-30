В Ростовской области произошло смертельное ДТП с большегрузами и легковушкой

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Зимовниковском районе Ростовской области погиб мужчина, еще один пострадал. Об этом информирует донская Госавтоинспекция. Авария случилась вечером 30 января на дороге «Элиста-Ремонтное-Зимовники».
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершил наезд на стоявший впереди грузовик «Урал» с прицепом. Большегруз ранее вынужденно остановился на обочине и частично на полосе движения из-за замыкания и возгорания аккумуляторов. От столкновения легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с полуприцепом.
В результате этого дорожного происшествия водитель «Шевроле Нива» погиб, а его пассажир получил травмы.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи, которые устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция Ростовской области призвала всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил и повышенной внимательности, особенно в сложных условиях.
