В Ростовской области произошло смертельное ДТП с большегрузами и легковушкой

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершил наезд на стоявший впереди грузовик «Урал» с прицепом. Большегруз ранее вынужденно остановился на обочине и частично на полосе движения из-за замыкания и возгорания аккумуляторов. От столкновения легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с полуприцепом.