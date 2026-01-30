«Забудьте имя кота»: россиянам дали советы по защите от кибермошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать основные правила поведения в сети. Их перечислил в разговоре с «РИАМО» IT-специалист Вадим Белый.
— Первым базовым правилом цифровой гигиены является скепсис: никто не раздает деньги и не решает проблемы по телефону или через мессенджер. Следует положить трубку, позвонить по официальному номеру, никогда не переходить по ссылкам, — сказал эксперт.
Вторым правилом специалист назвал создание надежных паролей: это не должны быть дата рождения или имя кота. Пароль должен быть уникальным для каждого сервиса. Третье правило цифровой гигиены — двухфакторная аутентификация, которая запрашивает код при авторизации.
При этом стоит помнить, что мошенники, в первую очередь, отличные психологи, которые давят на страх, жадность и срочность. Они используют эмоции или жажду быстрой наживы, но гораздо реже — хакерские навыки, напоминает RT.