«Взрослая вечеринка»: Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа и Маска

В рассекреченных файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна найдено упоминание президента США. В опубликованных Госдепом документах содержатся неподтвержденные утверждения о якобы причастности Дональда Трампа к изнасилованию 13-летних девочек.
Власти США обнародовали миллионы страниц, где имя Дональда Трампа фигурирует свыше трех тысяч раз. В материалах приводятся утверждения об изнасиловании им 13-летних девочек, а также упоминания о «взрослых вечеринках» в его поместье Мар-а-Лаго и на поле для гольфа Ранчо-Палос-Вердес.
Как следует из обнародованных материалов, Илон Маск проявлял интерес к тому, чтобы побывать на острове.
Немногим ранее был также обнародован многомиллионный список документов по делу Эпштейна. В подборке материалов под названием DataSet 8 оказалось около 11 тыс. новых файлов, в том числе сотни видео- и аудиозаписей.