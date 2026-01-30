«Взрослая вечеринка»: Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа и Маска

Власти США обнародовали миллионы страниц, где имя Дональда Трампа фигурирует свыше трех тысяч раз. В материалах приводятся утверждения об изнасиловании им 13-летних девочек, а также упоминания о «взрослых вечеринках» в его поместье Мар-а-Лаго и на поле для гольфа Ранчо-Палос-Вердес.