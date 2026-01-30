Ричмонд
«Взрослая вечеринка»: Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа и Маска

В файлах Эпштейна нашли запись о том, что Трамп насиловал 13-летних девочек.

Источник: Комсомольская правда

В рассекреченных файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна найдено упоминание президента США. В опубликованных Госдепом документах содержатся неподтвержденные утверждения о якобы причастности Дональда Трампа к изнасилованию 13-летних девочек.

Власти США обнародовали миллионы страниц, где имя Дональда Трампа фигурирует свыше трех тысяч раз. В материалах приводятся утверждения об изнасиловании им 13-летних девочек, а также упоминания о «взрослых вечеринках» в его поместье Мар-а-Лаго и на поле для гольфа Ранчо-Палос-Вердес.

Как следует из обнародованных материалов, Илон Маск проявлял интерес к тому, чтобы побывать на острове.

Немногим ранее был также обнародован многомиллионный список документов по делу Эпштейна. В подборке материалов под названием DataSet 8 оказалось около 11 тыс. новых файлов, в том числе сотни видео- и аудиозаписей.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше