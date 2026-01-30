В Киеве начали скупать наполнитель для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией

Некоторые жители Киева, столкнувшись с неработающей канализацией в своих домах, начали массово скупать наполнители для кошачьих туалетов.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в своём Telegram-канале оно опубликовало видео с рассказом одной из жительниц столицы, которая вынуждена использовать такой наполнитель из-за проблем с канализацией. В публикации также присутствует фотография из магазина, на которой видна тележка, заполненная множеством упаковок наполнителя.
Ситуация развивается на фоне общего кризиса в энергетической сфере Украины: министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о режиме чрезвычайной ситуации, а директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предупредил о возможных отключениях электричества более чем на 16 часов в сутки.
