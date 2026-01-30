Названы пластические операции, популярные у мужчин

Пластические операции все чаще делают мужчины. Представители сильного пола желают омолодиться или убрать изъяны фигуры, об этом рассказал «РИАМО» пластический хирург Олег Снигирь.
— Если говорить о конкретных процедурах, то это ринопластика — изменение формы носа. Есть запрос и на возрастную коррекцию. Пациенты стремятся избавиться от грыж нижних век, подтянуть обвисшую шею. Некоторые приходят с желанием получить спортивную фигуру, например, избавиться от обвисшего живота, — сказал медик.
Врач добавил, что медицина может не только убрать, но и добавить формы — подчеркнуть грудные мышцы, плечи, спину, ягодицы и бедра.
Ранее 360.ru предупредил о рисках, связанных с пластическими операциями у курильщиков. При наличии вредной привычки ухудшается состояние сосудов и тканей. Именно поэтому процедура по повышению внешней привлекательности способна обернуться неприятными последствиями.
Life.ru назвал операции, которые чаще всего делают представители сильного пола. К ним относится: гинекомастия; операции на периорбитальной области; липосакция второго подбородка; мужское липоскульптурирование и абдоминопластика.