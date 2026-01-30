Нутрициолог раскрыла секрет приготовления самого полезного зимнего напитка

Зимой вместо воды хочется пить согревающие напитки, которыми, зачастую, становятся чай или кофе. Однако, если хочется избежать обезвоживания и запастись витаминами, то лучшим выбором станет теплый морс. Об этом в разговоре с aif.ru сообщила нутрициолог Наталья Чаевская.
— Морс богат витамином С, обладает противовоспалительным и тонизирующим эффектами, согревает, улучшает самочувствие и может облегчать первые симптомы простуды. Главное — не кипятить ягоды для сохранения полезных свойств, — подчеркнула эксперт.
Она посоветовала отжимать сок свежих ягод и смешивать их с теплой водой. А также избегать избытка сахара или сильной кислоты в напитке.
Телеканал «Царьград» рекомендовал брать с собой на зимние прогулки напитки с имбирем, известным своими разогревающими качествами, а также морсы из клюквы или облепихи. Эти ягоды содержат много витамина С, который укрепляет иммунитет в период распространения ОРВИ.
Москва 24 предупредила, что во время зимних прогулок нельзя употреблять алкогольные напитки. Они приводят к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже, чем и обуславливается возникающее ощущение тепла.