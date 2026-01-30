Нутрициолог раскрыла секрет приготовления самого полезного зимнего напитка

Телеканал «Царьград» рекомендовал брать с собой на зимние прогулки напитки с имбирем, известным своими разогревающими качествами, а также морсы из клюквы или облепихи. Эти ягоды содержат много витамина С, который укрепляет иммунитет в период распространения ОРВИ.