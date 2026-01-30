Ричмонд
Трамп пригрозил адом всем, кто нарушит покой граждан в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал превратить в ад жизнь каждого, кто посмеет нарушить порядок в Вашингтоне. Он сообщил, что уровень преступности в столице упал до рекордно низких значений.

— Почти каждый встречный благодарит меня: полтора года назад они жили в аду, а теперь могут спокойно ходить на работу в полной безопасности. А если что-то и случится, то совершивший это сам надолго окажется в аду, — заявил в пятницу, 30 января, американский лидер журналистам в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

В августе 2025 года военные Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, сообщил канал NBC. Уточнялось, что Пентагон направил около 800 военнослужащих для борьбы с преступностью в американской столице.

Бойцы прибыли в штаб-квартиру Нацгвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке.

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом американском городе Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также стали бросать камни и палки в сотрудников полиции, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города.

