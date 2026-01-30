В Госдуме поддержали идею введения лимита на внесение наличных через банкомат

В Госдуме поддержали идею ввести ограничение для россиян на внесение наличных денег через банкомат. В беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал, что мера поможет в борьбе с мошенниками.
— Инициатива может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников снимают деньги, а потом их кладут в банкомат, — сказал депутат.
По его словам, клиент с большой суммой средств может внести деньги на счет через отделение банка. И добавил, что намерен поддержать инициативу в момент голосования.
RT передает, что россиянам могут запретить вносить более 1 млн рублей в месяц на счета через банкоматы. В Минфине объяснили, что подготовили соответствующее предложение и направили на проработку в аппарат правительства России, ЦБ и Росфинмониторинг.