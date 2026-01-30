Триллер «Август» получил награду «Лучший игровой фильм» на премии «Золотой орел»

Действие кино происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. На только что освобожденной территории ходят вражеские диверсанты, которые готовят удар в тыл наступающей Красной армии. Помешать этому и сорвать их планы пытаются контрразведчики СМЕРШ. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.