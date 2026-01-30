Ричмонд
Триллер «Август» получил награду «Лучший игровой фильм» на премии «Золотой орел»

В фильме «Август» главные роли сыграли Безруков, Кологривый и Табаков.

Российский триллер «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева забрал главную награду премии «Золотой орел» — «Лучший игровой фильм». Об этом сообщает в Telegram-канале кинокомпания «Централ партнершип».

Следует отметить, что фильм был снят по мотивам романа писателя Владимира Богомолова «Момент истины».

Действие кино происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. На только что освобожденной территории ходят вражеские диверсанты, которые готовят удар в тыл наступающей Красной армии. Помешать этому и сорвать их планы пытаются контрразведчики СМЕРШ. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Торжественная церемония премии состоялась на базе киноконцерна «Мосфильм».

«Лучший фильм — “Август”, — сообщили ведущие мероприятия Милош Бикович и Юлия Пересильд.

Как ранее писал KP.RU, сказочный фильм «Буратино» успешно прошел в прокат. Новая версия истории о деревянном мальчишке вышла в российский кинотеатрах 1 января. Однако за новогодние каникулы ему удалось собрать свыше 2 миллиардов рублей.