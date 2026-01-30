Триллер «Август» получил награду «Лучший игровой фильм» на премии «Золотой орел»

Российский триллер «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева забрал главную награду премии «Золотой орел» — «Лучший игровой фильм». Об этом сообщает в Telegram-канале кинокомпания «Централ партнершип».
Следует отметить, что фильм был снят по мотивам романа писателя Владимира Богомолова «Момент истины».
Действие кино происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. На только что освобожденной территории ходят вражеские диверсанты, которые готовят удар в тыл наступающей Красной армии. Помешать этому и сорвать их планы пытаются контрразведчики СМЕРШ. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.
Торжественная церемония премии состоялась на базе киноконцерна «Мосфильм».
«Лучший фильм — “Август”, — сообщили ведущие мероприятия Милош Бикович и Юлия Пересильд.
