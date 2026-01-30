Ричмонд
Минфин США обвинил Иран в якобы активных переводах средств в несколько банков

Бессент: режим Ирана «лихорадочно» переводит средства в банки по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о якобы активном перемещении Ираном денег за рубеж под давлением США и пообещал противодействие этим транзакциям.

«Режим лихорадочно переводит… средства в банки и финансовые учреждения по всему миру. Будьте уверены, министерство финансов примет меры», — написал Бессент в соцсети X.

По словам министра финансов, позиция президента Дональда Трампа заключается в «поддержке иранского народа».

На днях американский глава выразил надежду на то, что ситуация с Ираном не дойдет до применения военной силы. Тогда же Трамп подчеркнул, что у него были контакты с руководством Ирана.

При этом президент США заявил о намерениях продолжить переговоры с Тегераном по ядерному оружию. Ранее американский глава призывал Иран к заключению с США сделки о ядерном оружии.

