В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе

«Сначала Гром был размещен в спокойном месте в нашем Центре воспроизводства редких видов животных. Благодаря заботе зоологов, он там впервые в жизни успешно заснул на зиму. Осенью 2024 года Гром переехал на городскую территорию зоопарка. Сейчас он находится в своей уже второй успешной спячке в Москве, что является абсолютно естественным поведением для бурого медведя и ярким свидетельством его полной физической и психологической адаптации к новым условиям», — рассказал Акулова.