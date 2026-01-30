Ричмонд
Ольховский объяснил победу Джоковича в полуфинале Australian Open

Экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что Новак Джокович уверенно отыграл решающие моменты в матче против Яника Синнера в полуфинале Australian Open.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский объяснил, как сербский теннисист Новак Джокович смог выйти в финал Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над Яником Синнером. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что самое главное — Джокович выдержал пять сетов и уверенно отыграл в решающие моменты, в то время как Синнер допустил неожиданные ошибки.

«Ну, самое главное, что Джокович выдержал пять сетов, и на самом деле он очень неплохо отыграл решающие моменты, то есть он сам не проиграл ничего. Там Синнер сам “подвалил” реально», — сказал Ольховский.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема Светлана Кузнецова назвала выход Джоковича в финал феноменальным достижением, сообщает championat.com. На своей странице в социальных сетях она написала, что сербский теннисист напомнил о существовании силы, рожденной на стыке веры и титанического труда.

Ране Новак Джокович первым в истории одержал 400 побед на турнирах Большого шлема.