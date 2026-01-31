Двух жителей Петербурга оштрафовали за пикет с баннерами в центре

В пресс-службе напомнили, что действующее законодательство предусматривает обязательное уведомление органов власти о проведении публичных мероприятий за 10−15 дней до их начала. Организаторы обязаны согласовать место и время проведения, обеспечить безопасность и соблюдение установленного регламента. Также отмечается, что в Санкт-Петербурге продолжают действовать ограничения, в том числе запрет на проведение несогласованных пикетов.