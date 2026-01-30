Россия везет на выставку в Саудовской Аравии военную технику, проверенную в бою: в «Рособоронэкспорте» раскрыли подробности

Генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Сергей Михеев заявил ТАСС, что Россия на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии будет представлять абсолютные новинки, проверенные в реальных боевых действиях.
Он также подчеркнул, что «Рособоронэкспорт» расширяет линейку продвигаемой на международном рынке военной техники и вооружений.
По словам Михеева, российские оборонные предприятия готовы выполнять зарубежные контракты, полностью обеспечивая при этом нужды государственного оборонного заказа.
Немногим ранее KP.RU писал, что «Ростех» доставил в Саудовскую Аравию БТР-22, дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» и другую технику.
До этого президент России Владимир Путин рассказал, что страна поставила военную технику на $15 млрд в три десятка стран в 2025 году. Тогда же российский глава подчеркнул, что Москва продолжает выполнять экспортные контракты.