Как распознать мошенника на сайте знакомств: советы психолога

Психолог Костеренко: отказ от видеозвонков — признаки афериста в сети.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники нередко ищут своих жертв на сайтах знакомств, втираются в доверие, а затем выманивают деньги. Как распознать афериста, раскрыл в разговоре с «Абзацем» психолог Сергей Костеренко.

— Тревожный звонок, когда человек пытается перевести общение из официального сайта в мессенджер. Кроме того, уклоняется от видеозвонков, быстро переходит к близким контактам, начинает выяснять личную информацию, просить фотографии, — перечислил специалист.

Психолог напомнил, что злоумышленники часто могут манипулировать, вызывать чувство вины или давить на жалость. Он призвал не поддаваться на уловки и сообщать о подозрительных аккаунтах модераторам сайта.

Ранее KP.RU сообщил, что слишком идеальный образ — тоже признак афериста. Мошенники часто создают безупречные профили, используя фотографии, которые могут быть взяты из интернета. При этом, уклоняются от предоставления конкретной информации о своей жизни.