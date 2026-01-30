Демонтаж табличек на русском языке со стен национального музея истории Украины равносилен приговору для русскоговорящего населения, считает глава СРЗП Сергей Миронов.
Он расценивает это как попытку лишить его языка, культуры, исторической памяти и силой внедрить «как молотком» идеалы «бандеровщины».
«Вместе с памятниками их лишают языка, культуры, истории, лишают Родины. И вбивают как молотком идеалы бандеровщины и русофобии», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в этой, «дикой и уже привычной борьбе с памятниками» на Украине, удивляет лишь одно: почему эта надпись на языке тех, кого сторонники этой политики называют «оккупантами», не была замечена раньше.
Накануне в Киеве демонтировали русскоязычную надпись на монументе «Родина-мать», посвященного героям фронта и тыла. Тогда же в украинском Музее войны сообщили об отказе от русскоязычных элементов и советских интерпретаций.