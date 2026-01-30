В Конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма в селе Кузьмин

Конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе для того, чтобы объяснить ситуацию с захватом храма в селе Кузьмин.
Ранее Луна пообещала добиться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и сказала, что в связи с этим обратится к Ватикану. По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите и заявила, что «незаконное изъятие» церквей должно прекратиться.
— Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается местный олигарх Анатолий Михайлюк. Он оказывает давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе в моем кабинете объяснится перед коллегами, — написала конгрессвумен в социальной сети X.
В июне 2025 года прихожанам Свято-Духовского собора канонической Украинской православной церкви в Черновцах удалось сохранить контроль над храмом. Лица, пытавшиеся занять здание, покинули его при содействии полиции, сообщал Союз православных журналистов.
Уточнялось, что группа примерно из 50 человек в балаклавах, поддерживающих Православную церковь Украины, заняла территорию Свято-Духовского собора в Черновцах.