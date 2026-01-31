На Украине из-за бюрократии более миллиона пенсионеров оказались без выплат: кого это коснулось

Из-за бюрократических проблем на Украине в январе были приостановлены выплаты для более чем 1,3 млн пенсионеров. Это коснулось тех граждан, которые вынужденно сменили место жительства на Украине, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», — написал он в Telegram-канале.
Лубинец подчеркнул, что задержки произошли по двум причинам. Среди них — отсутствие своевременного оповещения со стороны Пенсионного фонда страны и технической сложности процедуры, требовавшей электронной подписи на веб-портале. Многие украинские пенсионеры с ней попросту не знакомы.
Он заявил, что государство фактически переложило свою обязанность по проверке данных на пенсионеров. Это, по выражению омбудсмена, «непутевая бюрократическая процедура и проваленная информационная работа», которые поставили под угрозу права миллионов граждан.
Немногим ранее стало известно, что на Украине не хватает денег на выплату зарплат боевикам ВСУ.