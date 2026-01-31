Снег с крыши упал на припаркованный автомобиль у посольства КНДР в Москве

Снег с крыши упал на одну из припаркованных машин на территории посольства Корейской Народно-Демократической Республики, расположенного на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом KP.RU сообщил дипломатический источник.
Дипломат отметил, что, несмотря на происшествие, никто не пострадал. Он уточнил, что серьезных повреждений автомобилю не было причинено. Московских спасателей на территорию посольства не пустили. Источник уточнил, что ситуация не потребовала вмешательства экстренных служб.
Ранее KP.RU писал, что снегопад, который обрушился на Москву, стал одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в столице. Его интенсивность попала в число рекордных за 146 лет регулярных наблюдений. По данным синоптиков, снегопад вошел в тройку сильнейших с начала XXI века.