Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января на Ведьмин день

Православная церковь 31 января вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе празднуют Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Все дело в том, что в данный день всегда были сильные морозы. Кроме того, есть еще одно название — Ведьмин день. Считалось, что 31 января гуляют ведьмы.