Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января на Ведьмин день

Православная церковь 31 января вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе празднуют Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Все дело в том, что в данный день всегда были сильные морозы. Кроме того, есть еще одно название — Ведьмин день. Считалось, что 31 января гуляют ведьмы.
Что нельзя делать 31 января.
Не следует планировать на названную дату свидания. Предки верили, что отношения не сложатся. День не подходит для свадеб, так как они могут обернуться неприятностями. Запрещено переезжать.
Что можно делать 31 января.
По традиции, в названный день занимались бытовыми делами и генеральной уборкой. День проводили чаще всего дома из-за сильных морозов.
Согласно приметам, метель предвещает позднюю зиму. В том случае, если Луна в тумане, то ждали вьюгу и сильный мороз.
