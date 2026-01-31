Кинорежиссер объяснил интерес россиян к сериалам об эпохе 90-х

В последнее время на экранах вышло множество кино и сериалов, посвященных эпохе 90-х годов, некоторые из них оказались востребованы у зрителей. Почему интерес у россиян к таким картинам растет, рассказал изданию «Абзац» кинорежиссер Алексей Герман (младший).
— Если люди смотрят, им важно какое-то осознание прошлого. Это пока работает. Изменится время — изменится нужда в новых героях, — считает режиссер.
Он подчеркнул, что у аудитории в целом растет интерес к отечественному кинопроизводству. Так, если несколько лет назад в топах сериалов было большинство иностранных картин, то теперь — чаще всего российские.
Как писал сайт KP.RU, в России в прошлом году Минпросвещения совместно с Советом при Президенте РФ по культуре и искусству сформировали перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях.