Врач объяснила, почему диеты способствуют накоплению жира

Жесткие диеты, в которых строго ограничено количество калорий и наблюдается недостаток полезных веществ, могут спровоцировать набор веса из-за нарушения метаболизма. Об этом заявила изданию aif.ru врач-эндокринолог Лидия Биндюкова.
— Попытки сбросить десять килограмм за месяц обычно приводят к обратному набору веса. Снижается уровень гормона сытости, который регулирует скорость обмена веществ, повышается уровень гормона голода, падает уровень гормонов щитовидной железы, которые являются главными регуляторами метаболизма, — объяснила доктор.
По словам эксперта, в момент голодания также повышается уровень кортизола — гормона стресса, который способствует накоплению жира. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно употреблять белковые продукты, поддерживать физическую активность и стараться высыпаться.
При этом, согласно новому исследованию, больше половины опрошенных россиян заявили, что набирают лишний вес зимой, рассказал RT. Лишь треть респондентов заявили, что время года никак не влияет на их пищевые привычки. А 5% участников исследования зимой, наоборот, худеют.