Россиян предупредили о скрытой опасности увлажнителей воздуха

Телеканал «Царьград» отметил, что увлажнители воздуха могут быть небезопасны. Если использовать в устройстве обычную воду из-под крана, соли и хлориды, растворенные в ней, попадут в увлажненный воздух, а затем окажутся в дыхательных путях всех людей, находящихся в помещении. Помимо этого, растворенные соли могут осесть на мебели белым налетом.