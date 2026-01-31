Россиян предупредили о скрытой опасности увлажнителей воздуха

Зимой в помещениях воздух становится сухим из-за отопления, справиться с этим помогают увлажнители воздуха. Однако, при неправильно использовании, аппараты могут стать источником тяжелых заболеваний. Об этом сообщил aif.ru врач-терапевт Евгений Космынин.
— Когда прибор работает, он распыляет в воздух мельчайшие капли воды вместе со всем, что в ней содержится: солями, микроорганизмами. Так в помещение могут попасть опасные бактерии, например, легионеллы, способные вызывать тяжёлые формы пневмонии, — отметил медик.
В связи с этим специалист посоветовал выбирать дистиллированную воду, а также регулярно мыть, дезинфицировать и сушить все части аппарата.
Телеканал «Царьград» отметил, что увлажнители воздуха могут быть небезопасны. Если использовать в устройстве обычную воду из-под крана, соли и хлориды, растворенные в ней, попадут в увлажненный воздух, а затем окажутся в дыхательных путях всех людей, находящихся в помещении. Помимо этого, растворенные соли могут осесть на мебели белым налетом.
360.ru предупредил, что, если увлажнитель воздуха долгое время не чистить, на его стенках начинают скапливаться известковый налет и плесень. Все это может не только сказаться на работе прибора, но и самочувствии домочадцев.