Календарь на 31 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный, но очень популярный в России праздник посвящен русской водке как культурному феномену мирового масштаба и части национального фольклора. В этот день в 1865 года химик Дмитрий Менделеев защитил в Санкт-Петербурге свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Легенда гласит, что именно он открыл водку — смесь воды и спирта в идеальной пропорции 60/40, однако это миф. Менделеев лишь изучал физико-химические свойства смесей. На тот момент водка уже существовала под названием «хлебное вино»: сырьем для нее служила рожь.