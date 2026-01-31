Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа, Гейтса и Маска

Крупный скандал разворачивается в Соединённых Штатах после очередной публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых фигурируют имена ряда известных публичных лиц.
Согласно обнародованным материалам, среди участников предполагаемых секс-вечеринок и инцидентов с изнасилованиями упоминаются Дональд Трамп, Билл Гейтс и Илон Маск. Министерство юстиции США первоначально разместило на своём сайте часть файлов, содержащих показания жертв, но примерно через полтора часа удалило их.
Основные утверждения из документов включают обвинения в адрес Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, которая якобы находилась среди несовершеннолетних, доставляемых на вечеринки в его поместье Мар-а-Лаго. Также утверждается, что на этих мероприятиях Трамп «продавал с аукциона» понравившихся девушек другим состоятельным гостям, а некоторые из жертв впоследствии бесследно исчезли, возможно, были убиты и захоронены на территории гольф-клуба.
В отношении Билла Гейтса в документах говорится, что после одной из вечеринок он просил Эпштейна достать антибиотики для своей тогдашней жены Мелинды, так как заразился венерической инфекцией от «русских девушек».
Также упоминается, что Эпштейн в 2012 году пытался организовать встречу с Илоном Маском, который ранее заявлял, что отказался от приглашения на печально известный остров миллиардера.
В материалах также присутствует схема связей Эпштейна с его окружением, включая адвоката, сообщницу Гислейн Максвелл, финансового советника и помощников, причём некоторые имена скрыты.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.