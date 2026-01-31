Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа, Гейтса и Маска

Крупный скандал разворачивается в Соединённых Штатах после очередной публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых фигурируют имена ряда известных публичных лиц.

Крупный скандал разворачивается в Соединённых Штатах после очередной публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых фигурируют имена ряда известных публичных лиц.

Согласно обнародованным материалам, среди участников предполагаемых секс-вечеринок и инцидентов с изнасилованиями упоминаются Дональд Трамп, Билл Гейтс и Илон Маск. Министерство юстиции США первоначально разместило на своём сайте часть файлов, содержащих показания жертв, но примерно через полтора часа удалило их.

Основные утверждения из документов включают обвинения в адрес Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, которая якобы находилась среди несовершеннолетних, доставляемых на вечеринки в его поместье Мар-а-Лаго. Также утверждается, что на этих мероприятиях Трамп «продавал с аукциона» понравившихся девушек другим состоятельным гостям, а некоторые из жертв впоследствии бесследно исчезли, возможно, были убиты и захоронены на территории гольф-клуба.

В отношении Билла Гейтса в документах говорится, что после одной из вечеринок он просил Эпштейна достать антибиотики для своей тогдашней жены Мелинды, так как заразился венерической инфекцией от «русских девушек».

Также упоминается, что Эпштейн в 2012 году пытался организовать встречу с Илоном Маском, который ранее заявлял, что отказался от приглашения на печально известный остров миллиардера.

В материалах также присутствует схема связей Эпштейна с его окружением, включая адвоката, сообщницу Гислейн Максвелл, финансового советника и помощников, причём некоторые имена скрыты.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше