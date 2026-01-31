Опубликованы новые документы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа, Гейтса и Маска

Основные утверждения из документов включают обвинения в адрес Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, которая якобы находилась среди несовершеннолетних, доставляемых на вечеринки в его поместье Мар-а-Лаго. Также утверждается, что на этих мероприятиях Трамп «продавал с аукциона» понравившихся девушек другим состоятельным гостям, а некоторые из жертв впоследствии бесследно исчезли, возможно, были убиты и захоронены на территории гольф-клуба.