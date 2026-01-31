Ричмонд
Народный календарь. Почему в Максимов день, 3 февраля, нельзя давать соль взаймы

3 февраля отмечается Максимов день, или Максим Утешитель. В эту дату православные чтут Максима Грека — религиозного публициста и переводчика. Его первой большой работой было переложение на русский язык псалтырей.

В этот день принято вспоминать о тех, кто когда-либо помог в жизни. Также в древности существовала традиция: муж и жена брались за руки, выходили во двор, сад или огород и вместе стряхивали снег с дерева. Такой ритуал должен принести семейное счастье. Незамужние девушки в этот день делились хлебом с незнакомыми людьми — это, как считалось, может привести к скорой свадьбе.

На Максима Утешителя нельзя давать взаймы соль, иначе из дома уйдут счастье и достаток. Кроме того, в этот день лучше не оставлять членов семьи и гостей голодными, покидать дом после заката и ходить в незнакомые места одному.

Приметы погоды:

Небо в Максимов день чистое и безоблачное — летом будет плохой урожай.

Ясная заря или ярко-красный закат — наступят морозы.

Небо бледное — погода будет снежной.

Именины отмечают: Анна, Агния, Валерий, Иван, Максим, Евгений, Илья.