Народный календарь. Почему в Максимов день, 3 февраля, нельзя давать соль взаймы

В этот день принято вспоминать о тех, кто когда-либо помог в жизни. Также в древности существовала традиция: муж и жена брались за руки, выходили во двор, сад или огород и вместе стряхивали снег с дерева. Такой ритуал должен принести семейное счастье. Незамужние девушки в этот день делились хлебом с незнакомыми людьми — это, как считалось, может привести к скорой свадьбе.