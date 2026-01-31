Стало известно, как отличить простуду от гриппа

Москва 24 отметила, что около тысячи случаев заболеваний гриппом зарегистрировано в России в конце января 2026 года. По данным Роспотребнадзора, показатели соответствуют уровню ноября 2025 года. Однако уровень заболеваемости может резко вырасти в феврале, необходимо соблюдать меры профилактики.