Стало известно, как отличить простуду от гриппа

Грипп — серьезное заболевание, которое может иметь тяжелые последствия. Как распознать вирус и не перепутать его с простудой, сообщил «Газете.Ru» профессор кафедры терапии Станислав Ионов.
— Для гриппа характерна выраженная высокая температура, ломота в мышцах, надбровных дугах, глазных яблоках, суставные боли. Если температура не падает и признаки интоксикации не проходят, к гриппу может присоединиться бронхит, синусит, фарингит, — предупредил врач.
Он уточнил, что при простуде, напротив, сразу начинает болеть горло, появляется заложенность носа. Иногда к ним добавляется конъюнктивит, увеличение лимфатических узлов, герпес.
Ранее 360.ru рассказал, что грипп отличается от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) тем, что всегда начинается резко. У больного поднимается температура, ломит тело и болит голова.
Москва 24 отметила, что около тысячи случаев заболеваний гриппом зарегистрировано в России в конце января 2026 года. По данным Роспотребнадзора, показатели соответствуют уровню ноября 2025 года. Однако уровень заболеваемости может резко вырасти в феврале, необходимо соблюдать меры профилактики.