Классики для современников: какие кинопремьеры ждут нас в феврале

Продавщица Валя одинока, а вокруг нее все словно сговорились: у мамы — новый поклонник, у подруги — неземная любовь, и даже весьма возрастной директор магазина, где работает Валентина, кажется, нашел женщину своей мечты. Валя настолько раздражена всеобщей влюбленностью, что у нее начинается самая настоящая аллергия: в присутствии влюбленных ее неудержимо тянет чихать. К тому же эта аллергия заразна: того, на кого чихнет Валентина, тут же тянет поссориться и расстаться с возлюбленным. За считаные дни Валя сломала личную жизнь всем близким и знакомым — и, осознав это, вместе со старым приятелем пытается найти способ вернуть всё на место — а может быть, и самой изменить взгляды на любовь…