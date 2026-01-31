Классики для современников: какие кинопремьеры ждут нас в феврале

В феврале школьники и их родители получат возможность познакомиться с масштабной киноверсией пушкинской «Сказки о царе Салтане», а поклонники Михаила Горшенина и Андрея Князева увидят широкоэкранную версию приключений Горшка и Князя в картине «Король и Шут. Навсегда». О самых интересных кинопремьерах февраля рассказывают «Известия».
«Убежище»5 февраля.
Сотрудник спецслужб Мейсон видел в своей жизни слишком много крови. Решив, что с него хватит, он ушел в отставку и уехал на край света — на отдаленный остров в Шотландии, до которого можно добраться лишь в хорошую погоду. Он не хочет встречаться с людьми из большого мира — но однажды во время шторма спасает девочку и этим невольно запускает цепь событий, которая положит конец его уединенному существованию. Чтобы защитить ребенка и себя, Мейсону придется вспомнить о своем прошлом и продемонстрировать, что его еще рано списывать со счетов…
Фильмы с Джейсоном Стэйтемом давно уже превратились в отдельный киножанр. Они появляются на экранах примерно раз в год — достаточно часто, чтобы поклонники не успевали соскучиться, а все остальные — устать от однообразия. Даже сюжет у них в целом одинаков: герой Стэйтема — отставник, который возвращается в строй ради мести и спасения ребенка. Правда, лысина, которая раньше была частью имиджа истинного мачо, понемногу становится свидетельством прожитых лет — так что Джейсон все чаще появляется на экране в шапке. Впрочем, это не отменяет традиционно драйвового сюжета и качественных боевых сцен.
«Здесь был Юра»5 февраля.
Трое молодых музыкантов, создав собственную группу, живут в одной квартире и мечтают о славе. Но однажды накануне концерта родственники заставляют одного из парней на 10 дней взять на себя заботу о дяде по имени Юра. Он страдает от ментальных нарушений и практически не разговаривает, и необходимость жить рядом с инвалидом поначалу становится для друзей-музыкантов непростым испытанием. Однако постепенно они учатся понимать друг друга, и это помогает им по-новому взглянуть на собственные стремления, приоритеты и планы.
За последние годы Константин Хабенский успел в полной мере изведать «синдром Джона Траволты»: растущая частота его появления на экране была обратно пропорциональна качеству ролей. «Здесь был Юра» имеет шанс стать его личным «Криминальным чтивом»: в роли слабо осознающего себя, практически весь фильм молчащего мужчины неопределенного возраста он невероятно актерски органичен и убедителен. Впрочем, актерские работы Кузьмы Котрелева, Дениса Парамонова и Александра Поршина, сыгравших друзей-музыкантов, тоже заслуживают всяческих похвал. Психологичный, тонкий и многоплановый фильм, не оскорбляющий зрителя плоской моралью, безусловно, стоит внимания.
«Несвятая Валентина»5 февраля.
Продавщица Валя одинока, а вокруг нее все словно сговорились: у мамы — новый поклонник, у подруги — неземная любовь, и даже весьма возрастной директор магазина, где работает Валентина, кажется, нашел женщину своей мечты. Валя настолько раздражена всеобщей влюбленностью, что у нее начинается самая настоящая аллергия: в присутствии влюбленных ее неудержимо тянет чихать. К тому же эта аллергия заразна: того, на кого чихнет Валентина, тут же тянет поссориться и расстаться с возлюбленным. За считаные дни Валя сломала личную жизнь всем близким и знакомым — и, осознав это, вместе со старым приятелем пытается найти способ вернуть всё на место — а может быть, и самой изменить взгляды на любовь…
Комедия «Несвятая Валентина» явится на большие экраны в нужное время и в нужном месте: накануне 14 февраля каждый желающий студент успеет сводить свою вторую половинку в кино, тем самым достойно отметив иноземный праздник. Маркировка 12+ делает фильм вполне подходящим для семейного просмотра, так что и семейные пары смогут вспомнить молодость вместе с детьми. К тому же красавице Анастасии Красовской очень идет рыжий цвет волос: подходящая дата и отличный повод вспомнить об имидже, особенно тем, кому, как и несвятой Валентине, свое счастье еще предстоит найти.
«Сказка о царе Салтане»12 февраля.
Царь Салтан, обнаружив в деревенской избе красавицу, мечтающую родить богатыря — наследника престола, не смог устоять перед искушением, и добрая дева Аннушка стала его женой. Ее мачеха и сестры также попали во дворец, но зависть не дает им порадоваться за Аннушку. Обманув царя, они обрекают на смерть молодую царицу и ее сына, но волею судьбы младенцу удается не только выжить вместе с матерью, но и стать правителем сказочного королевства, где, в конце концов, восторжествует справедливость и будут наказаны главные злодеи этой истории…
Сложно не чувствовать неловкость, пересказывая одну из известнейших пушкинских сказок, однако режиссер Сарик Андреасян, судя по всему, подобных ощущений лишен. Недрогнувшей рукой он разворачивает перед зрителями эпическое полотно, дополняя стихотворные пушкинские строки прозаическими вставками сценаристов, оказывающих гуманитарную помощь «нашему всему». Творческая смелость достойна всяческого уважения, однако неясна аудитория киносказки: к 6 годам, указанным в возрастном рейтинге, кажется, уже все родители успевают прочитать детям пушкинский текст. Впрочем, картинка удалась — ярко, широко, богато: может, школяров и развлечет. В крайнем случае, посмеются над князем в облике комара — пучеглазое чудище в короне вытянуло бы на себе весь комический смысловой ряд, будь он хоть немного присущ пушкинскому сюжету.
«Король и Шут. Навсегда»19 февраля.
Сериал «Король и Шут» вышел на телеэкраны в 2024 году и неожиданно стал хитом: поклонники группы, похоже, оказались куда более многочисленными, нежели рассчитывали даже оптимистично настроенные создатели шоу. Такой успех просто необходимо было развивать, так что появление полноэкранной версии или второго сезона сериала было лишь вопросом времени. Выбор пал на большой экран. Действие фильма происходит в той же сказочной вселенной «Короля и Шута» и продолжает события сериала. На сей раз панк-сказке грозит беда: ее собираются захватить мертвецы, поднятые из могил злобным Некромантом. Горшок призывает к себе в мир легенд вполне реального Андрея Князева, и теперь им вдвоем предстоит спасти от сказочных чудовищ уже не одну принцессу, а целый мир.
Роли Горшка и Князя по-прежнему исполняют Константин Плотников и Влад Коноплев. В роли Некроманта — обладатель вполне инфернальной внешности 25-летний Илья Гришин. Его главного подручного по имени Сид (ненавязчивая отсылка к Сиду Вишесу, шепотом признают очевидное создатели картины) сыграл вокалист группы Jane Air Антон Лиссов, исполнивший вместе со своим коллективом кавер на песню «Мертвый анархист».
«Кутюр»26 февраля.
На Неделе моды в Париже переплетаются судьбы трех женщин: режиссера из США Максин, которая собирается снимать здесь новый фильм, суданской модели Ады, делающей первые шаги в карьере, и визажистки-француженки Анжель. Каждая из них ищет свой жизненный путь, сталкиваясь с новыми возможностями и нежданными испытаниями, и каждой предстоит продемонстрировать упорство и силу духа, чтобы найти себя в шуме, блеске и водовороте интриг мира высокой моды.
Француженка Алис Винокур на сегодняшний день, пожалуй, одна из лучших режиссеров, рассказывающих о мире женщин, на мировых экранах. Она трижды номинировалась на награды Каннского фестиваля: в 2005 году — за короткометражку «Кухня», в 2012-м — за историческую медицинскую драму «Августина», рассказывающую о становлении психотерапии, и, наконец, в 2012-м — за триллер «Телохранитель». «Кутюр» — очередной жанровый эксперимент Винокур; возможно, на сей раз приз ей всё же достанется. В роли режиссера Максин Уокер — Анджелина Джоли, наконец нашедшая себя в ролях возрастных женщин.