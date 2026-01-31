Ричмонд
Ариана Гранде высмеяла свою фотосессию с неудачным фотошопом

Ариана Гранде иронично отреагировала на фотосессию, в которой у нее появился шестой палец.

Источник: Аргументы и факты

Американская певица Ариана Гранде иронично отреагировала на фотосессию, опубликованную в японской версии журнала Vogue, обратив внимание на неудачную обработку снимков.

Поводом для шутки стала фотография, на которой при фотомонтаже у певицы оказалось шесть пальцев на левой руке вместо пяти. Ошибка быстро привлекла внимание поклонников и разошлась в соцсетях.

Гранде с юмором обыграла ситуацию, поблагодарив издание за «дополнительные инструменты» для работы над новым альбомом.

«Я говорила, что мне нужны дополнительные инструменты, чтобы начать работу над альбомом! Благодарна за них», — написала певица в соцсетях.

Ранее сообщалось, что мужчину, который напал на актрису и певицу Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали на родину — в Австралию.