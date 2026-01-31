Ариана Гранде высмеяла свою фотосессию с неудачным фотошопом

Американская певица Ариана Гранде иронично отреагировала на фотосессию, опубликованную в японской версии журнала Vogue, обратив внимание на неудачную обработку снимков.
Поводом для шутки стала фотография, на которой при фотомонтаже у певицы оказалось шесть пальцев на левой руке вместо пяти. Ошибка быстро привлекла внимание поклонников и разошлась в соцсетях.
Гранде с юмором обыграла ситуацию, поблагодарив издание за «дополнительные инструменты» для работы над новым альбомом.
«Я говорила, что мне нужны дополнительные инструменты, чтобы начать работу над альбомом! Благодарна за них», — написала певица в соцсетях.
Ранее сообщалось, что мужчину, который напал на актрису и певицу Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали на родину — в Австралию.