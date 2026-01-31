Состав Совета по развитию кинематографии изменили: исключили девять человек

Премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал состав Совета по развитию отечественного кино. Из него исключили режиссера Александра Сокурова, главу «Союзмультфильма» и студии им. Горького Юлиану Слащеву, а также экс-советника президента по культуре Владимира Толстого.
«Исключить из состава Добродеева О. Б., Илона Э. Р., Малышева А. В., Мокрицкую Н. В., Слащеву Ю. Ю., Сокурова А. Н., Тодоровского В. П., Толстого В. И. и Федоровича В. В», — говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Состав совета был обновлен за счет новых членов. Теперь в него входят Александр Акопов, Вадим Верещагин, Гавриил Гордеев, Антон Златопольский, Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Урсуляк.
До этого Сокуров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с множественными запретами в отношении его фильмов.