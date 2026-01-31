Есть «Пророк» в своем отечестве: на «Мосфильме» раздали Золотых орлов

— Я не ожидал, если честно. Я очень счастлив. Для меня это большое событие. Я вспоминаю себя маленьким мальчиком, который когда-то мечтал снимать кино. И я представить себе не мог, что окажусь здесь, среди таких потрясающих людей и художников. Когда объявили номинантов, я был дома. Я посмотрел на список и подумал: «Боже, это что, у нас все 14 номинаций?» Для меня это было большим шоком, удивлением и гордостью за наше кино, — сказал Умаров в беседе с «Известиями».