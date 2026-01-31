Есть «Пророк» в своем отечестве: на «Мосфильме» раздали Золотых орлов

Под шутки про пубертат и аккомпанемент симфонического оркестра экспертный совет Национальной премии в области кинематографии вручил победителям драгоценных и желанных «Золотых орлов». Церемония традиционно прошла в первом павильоне «Мосфильма». Главное противостояние развернулось между фильмами «Август» и «Пророк. История Александра Пушкина». По числу статуэток победила картина Феликса Умарова, но лучшим фильмом признали военную драму Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. «Известия» побывали на церемонии и поздравили победителей.
За вклад в российский кинематограф.
«Золотой орел», как обычно, начинает светский год и уже в 24-й раз собирает всех звезд российского кинематографа. За полтора часа до начала церемонии на «Мосфильм» стали приезжать первые гости. Им пришлось пробираться сквозь снежные завалы. Женщины суетливо поправляли прически, отряхивали платья от снежных хлопьев, а мужчины укрывали их голые плечи пиджаками.
По красной ковровой дорожке под ослепительные вспышки камер прошли Андрей Мерзликин, Светлана Дружинина, Сергей Безруков и Анна Матисон, Александр и Екатерина Стриженовы, Алексей Герман, Антон Златопольский, Константин и Софья Эрнст.
Поток гостей не прекращался, несмотря на почти 20-градусный мороз. Поэтому церемония началась спустя полчаса после официального времени, когда на сцене появились ведущие вечера — Милош Бикович и Юлия Пересильд. Актриса вспоминала, что уже дважды получала «Золотого орла» за работу в кино и третий — за полет в космос. В то время как Бикович появился на премии лишь в качестве ведущего, о чем, конечно, теперь сожалеет. Отсутствие «орла» актеру припоминали весь вечер.
Вышедшая на сцену к ведущим министр культуры России Ольга Любимова зачитала поздравительное слово от президента России Владимира Путина. Дальше была самая грустная и трогательная часть церемонии. Ведущие напомнили, кого российский кинематограф потерял в 2025 году. Это десятки талантливых актеров, режиссеров, композиторов, художников, включая Валентину Талызину, Игоря Краско, Нину Гуляеву, Тиграна Кеосаяна, Владимира Симонова, Игоря Золотовицкого.
«Золотого орла» за вклад в российский кинематограф из рук Ольги Любимовой получил народный артист России, сценарист и режиссер Александр Адабашьян.
— Я ехал сюда с приключениями. Шикарный китайский автомобиль застрял в сугробе перед моим подъездом, но потом появился второй и меня довез, — произнес со сцены мэтр под одобрительные возгласы публики. — Моя заслуга в этой награде весьма относительная. Все актерские работы — это труд подмастерья при очень хороших мастерах. А мне на мастеров везло.
Между рэп-мюзиклом и военной драмой.
Основное противостояние развернулось между картиной Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» и фильмом «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Обе ленты были представлены в ключевых номинациях: если «Август» претендовал на 12 наград, то «Пророк» — на все 14 из 14 возможных.
Обе картины также были представлены в главной номинации «Лучший фильм». Вместе с ними на победу претендовали комедия «Батя 2. Дед», фантастическая драма «Кракен» и трагичная история о двух братьях «Кончится лето».
Только по числу статуэток, обогнав военную драму Высоцкого и Лебедева на одну награду, триумфатором стала лента молодого режиссера Феликса Умарова про Александра Пушкина.
— Я не ожидал, если честно. Я очень счастлив. Для меня это большое событие. Я вспоминаю себя маленьким мальчиком, который когда-то мечтал снимать кино. И я представить себе не мог, что окажусь здесь, среди таких потрясающих людей и художников. Когда объявили номинантов, я был дома. Я посмотрел на список и подумал: «Боже, это что, у нас все 14 номинаций?» Для меня это было большим шоком, удивлением и гордостью за наше кино, — сказал Умаров в беседе с «Известиями».
«Пророк» забрал «Золотых орлов» за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую роль второго плана (Сергей Гилёв), лучшую женскую роль второго плана (Анна Чиповская), а также за лучшую работу художника-постановщика (Алексей Падерин, Сергей Зайков), лучшего художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева) и лучшую работу звукорежиссера (Алексей Самоделко).
Его прямой конкурент и главный фильм года — картина «Август» по роману Владимира Богомолова. У литературного источника была непростая кинематографическая судьба: книгу несколько раз пытались экранизировать, но сценарий не нравился автору. В итоге первая успешная кинокартина вышла только в 2001 году, где роль капитана Павла Алёхина феноменально сыграл Евгений Миронов.
На этой церемонии уже Сергей Безруков, исполнивший ту же роль в фильме «Август», держал «Золотого орла» как лучший актер игрового кино и со сцены благодарил Миронова.
Помимо Безрукова лучшими актерами назвали также Никиту Кологривого и Павла Табакова.
— Эмоции потрясающие. Я благодарен своим коллегам, Сергею Витальевичу. Что могу сказать? Это начало моего пути. Я надеюсь, что эта награда не затмит мое больное воображение и я продолжу работать — трудно и усердно. Мне очень приятно, что на мою долю выпала честь сыграть Евгения Таманцева. Все-таки в Советском Союзе это был прям боевик, детектив очень крутой. Очень рад, что у меня получилось поучаствовать в этой истории и прожить ее, — сказал Кологривый «Известиям».
Павел Табаков на «Мосфильм» успел только к финалу — задержался на спектакле, в чем его дружелюбно упрекнули коллеги.
Кроме того, «Август» забрал «орлов» за лучшую операторскую работу (Максим Шинкоренко), лучшую музыку к фильму (Дмитрий Емельянов), лучший монтаж фильма (Илья Лебедев) и лучшие визуальные эффекты (Online VFX Studio).
Семейный подряд.
Еще один триумф — у сериала «Плевако» режиссера Анны Матисон. Фильм о легендарном адвокате, которого исполнил супруг Анны Сергей Безруков, забрал три награды из трех возможных, а именно: лучший онлайн-сериал, лучшую мужскую и лучшую женскую роли (Ольга Лерман).
Символично, что победителей в этих номинациях объявлял адвокат Павел Астахов, который также снялся в «Плевако» в роли судьи.
— Адвокат вручил «орла» адвокату, — пошутил со сцены Сергей Безруков. — Что могу сказать? Удачный брак. «Плевако» получил «Нику», «ТЭФИ» и трех «орлов». Все летят в семью.
Другой любимец публики и Национальной киноакадемии — фильм «Атом» режиссера Нурбека Эгена. Картина взяла призы в номинациях «Лучший сериал на телевидении», «Лучшая мужская роль на телевидении» (Алексей Гуськов), «Лучшая женская роль на телевидении» (Екатерина Климова).
Лучшей женской ролью в кино признали работу Елены Лядовой в картине «Первый на Олимпе», лучшим неигровым фильмом — «Путь» Светланы Музыченко. «Золотой орел» за анимационный фильм «Булгаков» улетел Станиславу Соколову, а лучшим коротким метром назвали «Немого» Арсена Аристакесяна.