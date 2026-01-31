Ричмонд
Чемпион Больших шлемов Ольховский объяснил, в чем уникальность Джоковича

Экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что Новак Джокович побеждает на крупных соревнованиях по теннису благодаря особому настрою.

Источник: Аргументы и факты

Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, продемонстрировав уникальное спортивное долголетие. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский.

Он отметил, что в возрасте 38−39 лет современные спортсмены могут сохранять высокий уровень благодаря качественному восстановлению. По мнению Ольховского, секрет Джоковича заключается в избирательном календаре, психологической готовности к большим турнирам и уникальной способности выходить на пик формы после перерывов.

В полуфинале сербский теннисист одержал победу над итальянцем Янником Синнером в пяти сетах. В финале ему предстоит встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в беседе с NEWS.ru высоко оценила полуфинальный подвиг Алькараса в матче против Александра Зверева. Она заявила, что испанец проявил характер, начав рисковать и играть в ускоренном темпе, несмотря на проблемы со здоровьем в матче. По ее словам, именно эта смелость и лидерские качества позволили ему переломить ход встречи и в очередной раз доказать статус первой ракетки мира.

Ранее Андрей Ольховский объяснил победу Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.