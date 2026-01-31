Чемпион Больших шлемов Ольховский объяснил, в чем уникальность Джоковича

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в беседе с NEWS.ru высоко оценила полуфинальный подвиг Алькараса в матче против Александра Зверева. Она заявила, что испанец проявил характер, начав рисковать и играть в ускоренном темпе, несмотря на проблемы со здоровьем в матче. По ее словам, именно эта смелость и лидерские качества позволили ему переломить ход встречи и в очередной раз доказать статус первой ракетки мира.