Эксперты похоронили его карьеру — Джокович ответил финалом в Мельбурне

Джокович, которому на момент матча исполнилось 38 лет и 241 день, стал самым возрастным финалистом в мужском одиночном разряде на Australian Open в истории Открытой эры, превзойдя достижение австралийца Кена Розуолла, установившего планку в 37 лет и 54 дня в 1972 году. Для серба это одиннадцатое участие в финале турнира в Мельбурне, что также подчёркивает его уникальную связь с австралийскими кортами. В воскресенье, 1 февраля, в 11:00 по московскому времени ему предстоит сразиться за титул с 22-летним испанцем Карлосом Алькарасом, посеянным на турнире под четвёртым номером.