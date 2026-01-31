СМИ раскрыли имя возлюбленного Решетовой, который сделал ей предложение

Блогерша Анастасия Решетова приняла предложение руки и сердца от 33-летнего Владислава Абрамяна, сына предпринимателя Ары Абрамяна. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил инсайдер порталу Super.ru.
Абрамян-старший занимает пост президента Всемирного армянского конгресса и возглавляет компанию «Согласие». Издание не исключает, что мужчина является долларовым миллиардером. У него трое детей: две дочери и сын Владислав.
При этом о будущем муже Решетовой известно немного: он увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Также он владеет семейным особняком в Барвихе, его стоимость оценивается в 80 миллионов долларов.
Отмечается, что пара планирует масштабную свадьбу, торжественный кортеж которой будет включать лимузин, пять машин Mercedes-Benz G-класса и 16 внедорожников Range Rover. Детали церемонии и дата бракосочетания пока не разглашаются, сказано в статье.
Анастасия Решетова ранее опровергла слухи о романе с сыном миллиардера Александра Абрамова Егором. Она заверила, что не состоит в отношениях с Абрамовым, несмотря на быстро распространившиеся в Сети слухи.