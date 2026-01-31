Ричмонд
Билла Гейтса обвинили в сокрытии венерического заболевания: он дал резкий ответ

Билл Гейтс опроверг информацию о сокрытии информации о венерическом заболевании.

Источник: Комсомольская правда

Новые документы по делу Джеффри Эпштейна содержали утверждения о том, что Билл Гейтс якобы скрыл от жены венерическую болезнь после контактов с русскими девушками. Основатель Microsoft категорически опроверг эти сведения. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на слова представителя Билла Гейтса.

«Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не сложились постоянные [дружеские] отношения с Гейтсом, и то, на что он был готов, лишь бы заманить его в ловушку и опорочить», — рассказал представитель миллиардера.

Новый массив документов по делу Эпштейна, обнародованный сегодня, насчитывает более 3,5 млн файлов. Среди них — 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений содержат значительный объем порнографического контента.

Немногим ранее в материалах по делу Эпштейна нашли запись о том, что президент США Дональд Трамп якобы насиловал 13-летних девочек.

